Un gigantesco asteroide sfiora la Terra secondo la NASA – La Nouvelle Tribune

L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato che un enorme asteroide ha superato la Terra venerdì 5 agosto 2022. L’oggetto chiamato 2022 OE2 è stato riconosciuto solo il 26 luglio. Sarà grande come due campi da calcio. Secondo gli scienziati, il suo impatto sulla Terra ha avuto l’effetto di mille bombe nucleari. Secondo la NASA, ha superato più di 5,1 milioni di km dalla Terra. Questa distanza può essere equivalente a 13 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Prima dell’OE2 del 2022, altri oggetti sono passati vicino alla Terra. Cioè, ad esempio, 2022 NF ha superato solo 90 mila chilometri dal pianeta. Come caratteristiche, aveva una dimensione più piccola di 5,5 x 12,5 metri. Al momento, la Terra non è preoccupata per la collisione di un asteroide, secondo i dati dell’agenzia spaziale statunitense.

La terra non è protetta

La NASA stima che la probabilità di un impatto catastrofico nei prossimi 100 anni sia molto bassa. Notiamo anche che al momento non esiste alcun meccanismo per proteggere il pianeta da uno scenario catastrofico in cui è stato identificato un enorme asteroide vicino alla Terra che potrebbe avere un impatto sulla Terra. Le agenzie spaziali statunitensi e cinesi continuano a condurre ricerche in questa direzione.