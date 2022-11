Formula 1

Formula 1: Sainz sta vivendo un incubo, mandando un messaggio alla Ferrari

Dopo un ottimo inizio di stagione, la Ferrari ha commesso diversi errori, in particolare Charles Leclerc incorrendo nel titolo. Il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, non può farlo a fine stagione e vuole voltare pagina nel 2022 che è peggiorato. Conta sulla sua squadra per recuperare il ritardo l’anno prossimo.

Anche se ha vinto il primo posto Gran premio Dalla sua carriera in questa stagione, Carlos Sainz Vuole andare avanti e dimenticare le prove libere del 2022. Lo spagnolo ha avuto molti problemi, l’ultimo dei quali è stato ad Austin, dove è partito in curva prima di essere picchiato e mollare al primo giro. Per l’anno 2023, presse Ferrari competere Toro Rosso e altri Max Verstappen.

“Questa stagione è stata un incubo”

Nei commenti commossi sport motoristici E il Carlos Sainz Guardando indietro al suo anno Formula 1: « Ora che ha raggiunto quel livello, la nostra macchina non è necessariamente molto buona. Ad essere onesti, questa stagione è stata un incubo per tutto questo: tutti i ritiri, ero lento quando la macchina era veloce, ora sono veloce ma non siamo veloci come prima. Niente è giusto! La stagione è stata pessima, ma il lato positivo è che tengo alto il morale anche in una stagione terribile, che non potrebbe essere più difficile. Con i miei ingegneri continuo a lottare, inseguendo i tempi sul giro con questa vettura. Penso che sia stato troppo facile arrendersi e lasciare che quest’anno vada in malora, ma penso che la pole sia ad Austin e il ritmo sia qui. [à Mexico] Per noi è di buon auspicio. »

“Sono sicuro che la squadra farà un’altra grande macchina”