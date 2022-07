Formula 1 | Hamilton, secondo classificato in Libero 2: sta meglio ma si riprende ancora!

La Mercedes F1 è arrivata a Silverstone con nuove parti per la sua vettura, incluso un nuovo terreno mentre il team spera di salire la scala verso Red Bull e Ferrari.

Lewis Hamilton ha concluso la Libera 2 al secondo posto, il suo miglior piazzamento di sessione della stagione, ma ha comunque portato alcuni maiali.

“E’ stata una buona giornata. Avrei voluto fare più giri nelle FP1, ma questo tempo qui a Silverstone è molto speciale perché può essere piovoso in una curva e asciutto in un’altra. Era umido alle curve 6/7 e 9. E era asciutto ovunque. Non puoi stare in casa ma era troppo umido per le macchie. Sessione libera. “

“Freestyle 2 è andato bene. Ancora rimbalzando… non male. Non necessariamente in rettilineo ma in curva, è dura. Non difficile fisicamente ma solo in macchina”.

“C’è ancora del lavoro da fare, ma sembra un buon passo avanti. La maggior parte dei box delle focene sono dovuti alla rigidità del veicolo. I miglioramenti non hanno nulla a che fare con i box delle focene, è solo per un maggiore supporto, ma sembra comunque aiutare un po’.