Voci recenti di trasferimento 07/01: Najwa – Vitinha – Salah El Din – Bersin – Chakvetadze – Pedrinho – Aslani – Sissoko

Ufficiale: l’ex Anderlechtoys si unisce a Kompany

Vincent Kompany non ha dimenticato questo giocatore che è passato dall’Anderlecht. (leggi di più)

L’attaccante del Kortrijk sarà ceduto in prestito alla Serbia

Arrivato a Kortrijk nell’ottobre 2020, il 23enne sta lottando per affermarsi nel nostro torneo. (leggi di più)

Westerlo si prepara a segnare il rookie più costoso della storia

Al Campine, i nuovi proprietari turchi stanno mettendo le mani sul portafoglio per dare alla squadra le migliori possibilità di rimanere in D1A la prossima stagione. (leggi di più)

Ufficiale: STVV Club accoglie un giovane portoghese del Benfica

Il 21enne terzino destro arriva gratis. (leggi di più)

Ufficiale: Matej Mitrovic torna a casa

Dopo quattro stagioni al Nord Venezia, il difensore è tornato nel club che aveva già iniziato la sua carriera professionistica. (leggi di più)

Ufficiale: Noah Fadega si unisce al campionato francese

Dopo un’ottima stagione in Olanda, il giovane terzino destro si unisce per la prima volta in carriera all’élite del campionato francese. (leggi di più)

Ufficiale: Vincent Kompany e Burnley danno il benvenuto al nuovo acquisto

Questa è la quarta ufficializzazione di Claret, in attesa di Jackson Molika e Samuel Bastian. (leggi di più)

Fulmine all’OM: Jorge Sampaoli lascia il club, scontento

Niente sta andando come previsto a Marsiglia. (leggi di più)

L’ex Gent Lofer Kalinic torna definitivamente in Croazia

Lovre Kalinic torna nel suo staff tecnico. (leggi di più)

Saad Aguzul (ex Mouscron) firma in Ligue 2

Ex difensore di Excel Mouscron Saad Agouzoul (24), il cui contratto è stato rescisso giovedì dal LOSC, ha firmato fino al 2025 con l’FC Sochaux-Montbéliard, in Ligue 2. Agouzoul ha giocato 32 partite con l’Hurlus durante il suo periodo in prestito dal Lille.

🚨🆕 Saad Aguzul si unisce a FCSM! 🦁 Il 24enne mancino ha firmato per tre stagioni con l’FCSM, dopo aver superato la regolare visita medica. Lo sviluppo dell’internazionale marocchino U-23 fino ad allora in Incorpora il tweet. #Mercato – FC Sochaux-Montbéliard (FCSM_officiel) 1 luglio 2022

Lo Sporting Charleroi sulla strada di un nuovo talento iraniano

Dopo il successo di Ali Golizadeh, lo Sporting Charleroi si è interessato a un altro talento iraniano. (leggi di più)

RAAL estende Fadel Gobitaka (ex standard – dopo la sua buona stagione in P2 ACFF

RAAL ha ampliato uno dei suoi principali punti di forza offensivi. (leggi di più)

Ufficiale: Tolisso è tornato al punto di partenza

Il francese era in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. (leggi di più)

Giorgi Chakvetadze si unirà allo Slovan Bratislava

Dopo Simin Voight, Georgi Chakvetadze giocherà con lo Slovan Bratislava. (leggi di più)