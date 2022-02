Formula 1 | A en croire Marko, Michael Masi semble parti pour garder sa place

De nombreux soutiens ont été apportés à Michael Masi ces derniers jours, plus ou moins francs, depuis le début du bal des présentations des F1.

Mais aucun pilote ou dirigeant n’a souhaité voir la tête de l’Australien tomber, alors que la FIA va presentato alla Commissione F1 les premiers résultats de son enquête aujourd’hui, de quoi dévider se quit de mesure premier Grand Prix de la stagione in Bahrein.

La comunicazione della FIA nella pubblicazione della rivista o della serata sui risultati ? Nul ne le sait pour le moment.

En attendant il ya eu d’autres soutiens du côté de Red Bull.

“Les fans sont très vifs à ce sujet, mais je pense que nous devrions continuer à soutenir Michael,” di Sergio Perez. “Il a fait un excellent travail. Nous ne pouvons pas oublier qu’il a dû prendre la succession de Charlie Whiting dans les circonstances que l’on connait.”

Le Dr Helmut Marko affermano che l’inchiesta della FIA su Abu Dhabi e gli altri controversi del 2021 ne hanno visto lo specifico Masi.

“Le but principal de l’enquête est de clarifier que Masi était tout simplement dépassé par cette situation et que les chefs d’équipe ne peuvent pas continuer à interférer avec la gestion de la course par radio.”

“Tout devrait être plus clair ce lundi. Je pense qu’ils vont saggier de soulager un peu plus la direction de course.”

Marko conferma lui aussi que le plus gros problème pour la FIA est que les équipes disposent de ressources et de personale beaucoup plus importanti.

“Les grandes équipes, comme nous, ont des gens à l’usine qui analysent chaque petit détail et ils nous informent immédiatement sur le muret des stands. Donc, à cet égard, la FIA est clairement éclipsée de main d’ son manque œuvre. “

Par conséquent, Marko dit que Masi ne peut pas être le bouc émissaire.

“Non, bien sûr que non,” at-il insistere. “Il voulait trouver une sport solution. Comme c’est souvent le cas dans les phase de voiture de sécurité, un pilote en profite plus qu’un autre.”

“En IMSA aux USA, trois tours peuvent être ajoutés, donc les course sont soudainement plus longues. Mais en Formule 1, avec tous les calculs de carburant, ce n’est pas une option.”