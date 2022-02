Formula 1 | Ufficiale: Trois Sprints F1 nel 2022, i punti per le 8 prime

La Commission F1 s’est réunie ce mardi pour étudier plusieurs dossiers lies au championnat du monde. Parmi ceux qui étaient très attendus, la decisione e la durata dei corsi Sprint en F1 en 2022. Le nom change, puisque la Qualification Sprint se transforme en Sprint.

Comme nous le présumions récemment, il n’y aura donc que trois de ces Sprints F1 cette année, et non six comme espéré par Liberty Media et Ross Brawn. Un seul circuito degli Sprint del 2021 sera conseré.

Silverstone et Monza ne seront plus le théâtre de ces course Sprints, remplacés par Imola et le Red Bull Ring. Outre le GP d’Emilie-Romagne et celui d’Autriche, la troisième course Sprint se déroulera de nouveau à Interlagos en fin de saison.

Le barème de points évolue, avec une distribution bien plus importante que l’an dernier, où il n’y avait que des points pour les trois premiers. Désormais, les huit premiers en inscriront, selon le barème suivant :

1er – 8 punti



2e – 7 punti



3e – 6 punti



4e – 5 punti



5e – 4 punti



6e – 3 punti



7e – 2 punti



8e – 1 punto

Inoltre, la pole position reviendra désormais à l’auteur du meilleur temps le vendredi, et cette statistique reviendra donc au pilote qui a fait le meilleur temps sur un seul tour rapide.

Enfin, il budget supplementaire donné aux équipes pour ces Sprints ne changera pas, par rapport à ce qu’il était l’an dernier. Les équipes recevront donc un supplemento di demi-milioni di dollari.