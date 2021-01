Problemi alle fogne in periferia: la rete, a tratti del tutto assente, necessita di importanti interventi di realizzazione e di manutenzione con la predisposizione di collegamenti agli impianti di depurazione. Lavori in corso, dunque, alle frazioni Annunziata e San Pietro.

Prosegue il programma di risoluzione delle criticità alle fogne nelle zone periferiche del territorio cittadino. L’amministrazione ha disposto la chiusura di via Giovanni Massa e via Raffaele Vitale per consentire il prosieguo dei lavori. Le avverse condizioni atmosferiche hanno comportato però dei ritardi e la necessità di prorogare per altre due settimane la chiusura dei tratti interessati dai cantieri.

Le ridotte dimensioni della carreggiata delle strade non consentono la contemporaneità della circolazione e la realizzazione degli interventi in sicurezza e per questo, a Palazzo di Città hanno disposto la chiusura al transito fino al prossimo 29 gennaio.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno”, finanziato con i fondi Por Campania Fers 2007/2013 (circa 1 milione e 500 mila euro) per la realizzazione di un sistema di collettamento delle acque reflue comunali. Previsto un collegato dalle fogne agli impianti di depurazione per la purificazione delle acque.

«Stiamo ponendo rimedio ad omissioni di decenni – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici ed ambiente, Nunzio Senatore -. Nei prossimi anni cercheremo di coprire altre zone importanti della nostra città».

A maggio dello scorso anno il Comune aveva effettuato già interventi analoghi alla frazione Corpo di Cava e in località Cesinola, Badia e San Cesareo.