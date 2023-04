Un’immagine generata dall’intelligenza artificiale vince un premio per la fotografia

Boris Eldgsson Boris Eldgsson L’immagine creata da Amnesty International vince il premio per la fotografia

Intelligenza artificiale – Questa edizione 2023 del concorso fotografico Sony World Photography Awards avrebbe potuto essere un appuntamento fisso. Ma questo sarebbe stato importante senza il fotografo tedesco Boris Eldgesen. Il suo lavoro è intitolato Falso: folgorazione (“Falsa memoria: l’elettrocardiogramma”) ha vinto nella categoria “Creatività”, secondo la BBC lunedì 17 aprile. Il problema: Eldhoson non ha scattato questa foto, perché non lo è. Questa è un’immagine generata dall’intelligenza artificiale (AI).

Fa parte di una serie immaginata e nominata dall’artista Pseudo-ricordi: pseudo-ricordi (“Pseudomnésie: pseudo-souvenirs”). Boris Eldgesen lo dimostra“Questi sono falsi ricordi del passato che non esistevano e non sono stati filmati da nessuno”.

Lo ha detto un portavoce della Sony BBC che dopo aver appreso la notizia, i giudici hanno comunque ritenuto che ” Che la classe creativa sia aperta a vari approcci sperimentali, […] Boris soddisfa questi criteri Ma Eldogson li avrebbe fuorviati sottovalutandone l’importanza. Il grado di partecipazione dell’intelligenza artificiale.

Il fotografo alla fine ha rifiutato il premio, spiegando che ” L’intelligenza artificiale non è la fotografia. Quindi non posso accettare questo prezzo Ma per Boris Eldgesen, che voleva “dialogo aperto” Per quanto riguarda il futuro della fotografia e il posto dell’intelligenza artificiale, la missione è un successo. Sony ha accettato di continuare la discussione sull’argomento nella sezione Q&A del suo sito Web, in collaborazione con il fotografo. L’artista conclude che lo desidera con ” Fare la storia “In questo modo accelererai.” Il processo di educare gli organizzatori di questi concorsi a creare concorsi separati per le immagini generate dall’intelligenza artificiale ».

