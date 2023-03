Florence Obinas: “Siamo arrivati ​​a una vera svolta nella guerra in Ucraina”

“La guerra è visibile.” In ogni viaggio in Ucraina, la giornalista Florence Obinas nota delle tracce L’invasione russa del paese, È iniziato il 24 febbraio 2022 sui residenti. “Le persone non hanno le stesse facce, Si confida con Pascal Claude. Innanzitutto, ci sono i segni molto evidenti: circa un uomo su due per strada indossa un’uniforme, compresi quelli che non combattono direttamente. La gente ha iniziato a indossare uniformi mimetiche in segno di solidarietà”.