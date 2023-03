Capo Wagner, il futuro presidente dell’Ucraina? “Ho deciso di candidarmi alle elezioni del 2024”.

Mentre in Ucraina infuria ancora la lotta, in particolare sul fronte Bakhmut, sabato il leader del Gruppo Wagner, Evgenij Prigogine, ha rilasciato una dichiarazione a dir poco sorprendente.

In un video pubblicato sui social media, il leader dell’organizzazione paramilitare russa ha affermato di avere l’ambizione di succedere a Volodymyr Zelensky alla guida dell’Ucraina.

La guerra in Ucraina: il capo di Wagner si è lasciato scappare Putin?

Esco per parlare politicamente ad alta voce, così tutti possono sentirmiSono partito in uniforme militare russa davanti agli edifici distrutti. Guardando tutto ciò che mi circonda, ho ambizioni politiche. Ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali ucraine nel 2024”.

Evgeny Prigogine, 61 anni, si dice pronto a opporsi a Petro Poroshenko, ex presidente ucraino, e Volodymyr Zelensky, mentre i due ucraini devono ancora annunciare le loro intenzioni alle prossime elezioni. “Se vinci le elezioni per la carica di presidente dell’Ucraina, allora andrà tutto bene, ragazzi. Non ci sarà più bisogno di munizioni.

L’annuncio del leader russo va preso con cautela. Innanzitutto Evgueni Prigojine non ha la cittadinanza ucraina, condizione indispensabile per candidarsi alle elezioni. Dopodiché, la sua dichiarazione appare più vicina a una provocazione, mentre nelle ultime settimane ha raddoppiato le aspre critiche alla difesa della Russia.

La guerra in Ucraina: la madre del capo del Gruppo Wagner non sarà più soggetta alle sanzioni Ue

Secondo Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, questo annuncio “Intende distogliere l’attenzione dalle sue ambizioni politiche in Russia, dove sogna di salire al potere e possibilmente diventare il successore di Putin“.