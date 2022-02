Céline Dion : son entourage se veut rassurant sur son état de santé

Céline Dion avait annoncé en octobre dernier, l’annulation de plusieurs date de sa tournée prévues en novembre. Son état de santé ne s’améliorant pas, la chanteuse avait déclaré, le 15 janvier dernier, qu’elle ne pouvait pas maintenir les derniers concerts de sa tournée nord-américaine « Courage World Tour », car mus elle spames è elle et persistentants ». En pleine convalescenza, les rumeurs sur son état de santé vont bon train. Des proches de la star ont donc tenu à rétablir la vérité dans les colonnes du « parigino », dimanche 6 fevrier.

Une maladie sans gravité

Céline Dion était réapparue récemment à travers des photos dévoilées par la rivista «Paris Match». Sa maigreur et ses cheveux blancs avaient alors interpellé les journales qui ont émis de nombreuses hypothèses. « Elle ne souffre en rien d’un cancer ou de la maladie d’Alzheimer, comme on a pu le lire. Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n’est déjà pas épaisse, cela se voit », a confié un proche de Céline Dion. Son entourage a égallement assuré que la maladie dont elle souffre « n’est pas grave ». « Elle ne nécessite pas d’opération, mais demande un long traitement médical et un régime alimentaire draconien », at-il fait savoir. Céline Dion doit aussi «prendre soin de sa voix».

En janvier dernier, la biographe de Céline Dion, Elisabeth Reynaud, s’était exprimée au média belge « Ciné Télé Revue », expliquant que les problèmes de santé de la chanteuse seraient liés nel s à plusie. Elle avait alors évoqué « une très grosse dépression ». Pourtant, un proche de l’interprète de “My Heart Will Go On” e afferma: “Deux années de pandémie ont évidemment eu un impact sur elle, comme sur nous tous. Elle qui travaille tout le temps depuis l’âge de 12 ans a dû subitement tout arrêter et rester cloîtrée chez elle. De là à dire qu’elle fait un burn-out, c’est n’importe quoi. »

I fan di Céline Dion peuvent donc être rassurés. Le 1ehm janvier dernier, une source proche de la star avait assuré que la chanteuse rechantera sur scène. Elle est d’ailleurs toujours prima della programmazione, in settembre, a Parigi, a La Défense Arena.