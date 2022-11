Firefox: Mozilla risolve gli arresti anomali con il processore Intel Gemini Lake

Mozilla ha rilasciato un aggiornamento per Firefox 106. La versione 106.0.5 corregge i crash che possono verificarsi sui dispositivi con processori Intel Gemini Lake. Solo una modifica è stata inclusa nelle note di rilascio ufficiali. Alcuni giorni fa è stato rilasciato anche Firefox 106.0.4, che correggeva arresti anomali e blocchi su alcuni dispositivi. Poco prima, secondo le note di rilascio, la versione 106.0.3 dovrebbe prevenire arresti anomali. Questi problemi hanno interessato solo alcune installazioni di Firefox e sono stati risolti rapidamente. I processori Intel Gemini Lake sono stati rilasciati nel 2017. Sono chip con prestazioni relativamente scarse che si trovano principalmente in dispositivi entry-level come laptop o desktop economici. I chip infetti sono stati venduti come processori Celeron e “Pentium Silver”. È dotato di grafica Intel UHD. Gli utenti che utilizzano il dispositivo interessato devono installare immediatamente l’aggiornamento per risolvere il problema. Come al solito, l’aggiornamento verrà distribuito automaticamente, quindi dovrebbe raggiungere presto tutti gli utenti. Per forzare l’aggiornamento, la versione 106.0.5 può anche essere scaricata e installata manualmente.