“Fino a tavola”, Legambiente Cava coordina i ristoratori per donare pasti caldi

“Fino a tavola”, a Cava de’ Tirreni la rete di solidarietà per donare pasti caldi a chi ne ha bisogno.

Legambiente “Terra Metelliana” e la sezione di Cava de’ Tirreni della Croce Rossa Italiana, hanno avviato un progetto di solidarietà chiamato “Fino A Tavola“, con l’obiettivo di portare pasti caldi a casa delle famiglie bisognose, con il sostegno diretto dei ristoratori aderenti.

“Nell’ambito dell’iniziativa – ci spiega il Presidente del locale circolo di Legambiente, Attilio Palumbo – i ristoranti che aderiscono si impegnano ad offrire 5 pasti caldi al giorno a chi in questo momento fa fatica ad arrivare a fine mese. Saranno, poi, i volontari della Croce Rossa Italiana – Cava de’ Tirreni a consegnare i pasti a famiglie, cittadini, in difficoltà”.

Per maggiori informazioni o per i ristoratori che volessero aderire all’iniziativa e mettersi in contatto con Legambiente o la Croce Rossa – Cava de’ Tirreni è disponibile il link https://www.finoate.it/solidarieta/