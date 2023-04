“Solo nel mio camerino prendo il sopravvento”: questo il momento in cui Florent Bagni capisce la gravità del suo cancro

Mercoledì 5 aprile Florent Pagné pubblicherà un’autobiografia intitolata “Bagni Firenze”. Il quotidiano Al-Ahad ne ha rivelato alcuni estratti il ​​2 aprile.

Così, abbiamo appreso che il cantante ha appreso della gravità del suo cancro durante la registrazione di un numero di il suono. “Sono a Plaine Saint-Denis, in studio, a registrare un episodio di The Voice. Questa sensazione di dover agire come se tutto andasse bene, sapendo che le mie aspettative vitali sono scritte su un pezzo di carta è da qualche parte a Parigi. È terribile.” “, Fiducia. Prima del rilevamento: “Il professor Khayat alla fine mi ha chiamato. È una brutta notizia. Di tutti gli scenari, il peggiore. La natura del cancro lo rende inoperabile. E il protocollo è unico. Fondamentalmente, passa o si rompe. Da solo nello spogliatoio, Ho avuto le grandi braciole. Io no. “Mi prendo il tempo per congedarla. Riattacco. Dieci secondi dopo, spingo la porta del camerino e mi dirigo verso il set.”

L’entourage di Florent Bagni rassicura: “Ha sbagliato, lo sa ma è più bravo”

Il cantante spiega quindi perché ha voluto mettere in guardia rapidamente i suoi fan. “Ho seguito il mio istinto e un certo senso pratico nell’annunciare ciò che mi stava accadendo. Ho pensato che il modo più diretto per spiegare alle persone che avevano acquistato i biglietti per i restanti 40 concerti che non potevo essere rispettato fosse dirglielo direttamenteFlorent Bagni dettagli nella sua autobiografia.

Spiega anche perché ha scelto di fare pubblicità su Instagram. “È l’unico social network che ho sul cellulare per comunicare. Probabilmente non l’avrei fatto se non avessi dovuto avvisare che lo spettacolo non si sarebbe svolto (…) Sono contento di essere stato in grado per raccontare la mia storia e farlo io stesso in forma di video registrato.Sarà Usa Instagram per questo“.

Florent Bagni aveva un cancro ai polmoni: “Le foto non sono terribili…”