'Felice, rilassata e in salute' Kate Middleton fa la sua prima apparizione per le strade di Windsor con il principe William

Un testimone ha detto di aver visto il principe William e la principessa del Galles sabato 16 marzo 2024. Secondo lui, “sembrava felice e in salute”.

Da quando ha subito un intervento chirurgico addominale lo scorso gennaio, le condizioni di salute di Kate Middleton hanno sollevato interrogativi. Un testimone ha detto al giornale il Sole Dopo aver visto il principe William e la principessa del Galles, sabato 16 marzo 2024, visita il Windsor Farm Shop.

Notizie rassicuranti

Quest'ultimo ha affermato che la principessa “Sembra felice e in salute.” Ha aggiunto “Non aveva i bambini con sé, ma è un buon segno che sia abbastanza sana per andare a fare shopping.”. Sebbene nessuna foto sia stata pubblicata pubblicamente in risposta alla richiesta della famiglia reale di rispettare il periodo di recupero di Kate Middleton, BFMTV.

Durante il fine settimana, la coppia reale ha trascorso la mattinata osservando i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, mentre praticavano le loro attività sportive.

Non ci sono informazioni ufficiali

Questa apparizione pubblica rassicurerebbe gli inglesi che sono sempre più preoccupati per la principessa, soprattutto dopo l'intervento chirurgico all'addome. Ma soprattutto dopo la pubblicazione della foto modificata di Kate Middleton. È così che le speculazioni sulla sua salute o su una possibile rottura con William hanno scatenato il panico su Internet.

È stato però annunciato che la principessa del Galles non tornerà nel suo ruolo prima di Pasqua. Questa è una spiegazione che solleva molti interrogativi tra gli inglesi, che considerano questo periodo di ripresa sorprendentemente lungo.

secondo il SoleParlerà del suo problema di salute solo quando riapparirà in pubblico. La famiglia reale al momento non ha pubblicato foto o informazioni ufficiali.