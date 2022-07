Pesate i vostri influencer: Amaro e Arthur Lombard… Creatori accusati di comportamenti problematici e tossici

Pochi giorni dopo aver visto il mondo YouTube scosso dalle accuse di violenza sessuale e psicologica rivolte da 8 donne al videografo Léo Grasset (Dirty Biology), oggi il mondo di Twitch e TikTok si incontra.

Amaru accusato di comportamento problematico

Questo giovedì, 30 giugno 2022, 4 anni dopo la nascita del movimento Carica il tuo YouTubese hashtag #BalanceTon Influencer È apparso su Twitter e ha visto molti netizen – per lo più donne – che denunciavano il comportamento inappropriato, osceno e persino riprovevole di molte star dei social media, che vanno da Amaro.

Noto al pubblico per la sua vita organizzata sul suo canale Twitch, Amaru – Elias che porta il suo vero nome, è accusato oggi di aver avuto discussioni problematiche almeno con minorenni. A sostegno degli screenshot, Héléna afferma in privato che l’operatore avrebbe salvato una sua foto sul telefono senza il suo consenso anche se aveva solo 17 anni. Poi dopo averlo accusato di “pedofilo perverso‘, per scrivergli questo:La tua età non è un mio problema. Non devi essere bravoDa parte sua, un’altra giovane donna (ancora anonima) ha confermato che avrebbe scoperto e scaricato le sue foto di nudo tramite un account privato, e che le avrebbe condivise con chi gli stava intorno (vedi sotto).