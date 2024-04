Fastweb lavora sull'intelligenza artificiale che “pensa” in italiano

Internet veloce Crea il primo LL.M (Ottimo modello linguistico), vale a dire un ampio modello linguistico per l'intelligenza artificiale, Nativo formato in italiano. L’obiettivo è costruire sistemi di intelligenza artificiale Può capire bene l'italiano, cogliendone tutte le sfumature e peculiarità linguistiche. Ciò presenta vantaggi in termini di accuratezza nella comprensione delle richieste e di sicurezza e controllo delle informazioni. A questo scopo Fastweb ha acquisito 31 Nvidia DGX H100L'hardware che costituisce il cuore del supercomputer che l'azienda, controllata dal conglomerato svizzero Swisscom, utilizza per sviluppare e alimentare il suo LLM.

Come verrà formata l'intelligenza artificiale di Fastweb

I modelli su cui si basano I sistemi di intelligenza artificiale più popolari al momento – come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google – sono formati nativamente in inglese e, interagendo con loro, li senti. Profondo timbro anglosassone. Questo può rappresentare una limitazione per chi li utilizza impartendo comandi in altre lingue (come ad esempio l'italiano), in quanto non sempre c'è una completa comprensione delle richieste che vengono fatte da parte dell'utente. Queste IA non possono sempre produrre risultati soddisfacenti per una cultura diversa da quella anglosassone. Fastweb vuole colmare questa “lacuna” poiché il nuovo LLM è formato in italiano.

Giovanni GermaniIl responsabile AI Architecture e COE di Fastweb ha dichiarato:

Il nostro obiettivo è coprire tutti gli anelli della catena del valore dell’intelligenza artificiale, ad eccezione della produzione di chip. Iniziamo fornendo potenza di calcolo a startup e imprese e costruendo modelli su misura, dai supercomputer Nvidia alla consulenza.

Per ottenere risultati qualitativamente rilevanti dal punto di vista linguistico, Fastweb raccoglie una grande quantità di dati per addestrare il modello da molteplici fonti: dalla pubblicazione ai social media, passando per Internet e la pubblica amministrazione. A questo proposito il Responsabile AI di Fastweb ha spiegato:

La qualità di tutti i dati e l'equilibrio delle varie fonti sono fondamentali per avere un LLM in grado di parlare veramente italiano.

Quando si addestra un modello linguistico di grandi dimensioni, spesso vengono sollevate domande sui dati utilizzati per addestrarlo. Rispettare la privacy dell'utente e i termini di copyright (Entrambi sono menzionati nel cuore dell'AI Act, la prima legge al mondo che regolamenta l'uso dell'intelligenza artificiale). A proposito di questo problema Fastweb Manager ha promesso:

A differenza di altri modelli, rispettiamo tutte le normative europee in materia di protezione dei dati personali, protezione dell'IA e diritto d'autore.

Quali sono le possibilità dell’AI “italiana”?

Choi Entro il 2024 L'obiettivo sarà raggiunto I primi modelli, appena creati, venivano addestrati da soli in italiano, il panorama dell’IA per gli italiani potrebbe cambiare in modo significativo. “A quel punto potremo offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione un'alternativa agli attuali fornitori di intelligenza artificiale”, afferma Giovanni Germani.

Ciò significa che puoi addestrare modelli con personalizzazioni ad hoc mantenendo fisicamente i tuoi dati in Italia (per la cronaca, il data center che ospita il supercomputer Fastweb utilizzato per la formazione è in Lombardia), con tutti i vantaggi della sicurezza e del controllo delle informazioni.

Ancora più interessante, avere un’intelligenza artificiale “italiana” contribuirà alla possibile nascita di nuovi chatbot e assistenti virtuali in grado di comunicare in modo naturale con chi parla italiano. Il senso nella nostra lingua.