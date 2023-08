Fantastico quiz sul marchio: Olé! Ma c’è sangria e sangria … (confronto)

Un nuovo episodio della nostra serie di test sui consumatori. Come promemoria, ogni settimana testiamo i prodotti in vendita nelle nostre cinque catene di supermercati (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl e Carrefour) confrontando i grandi marchi con “elettrodomestici” o etichette dei distributori. Il punteggio finale per ogni prodotto è espresso in 20 punti: 2,5 punti per aspetto packaging, aspetto prodotto, valore nutrizionale e leggibilità etichetta, e 5 punti per gusto e qualità-prezzo. Questa settimana abbiamo testato la sangria.

Aspetto della confezione: C’era un po’ di tutto, ma non si può dire nulla, in generale, quando ci si trova di fronte a un prodotto presentato in maniera “di qualità”. Una grande bottiglia di plastica per Aldi (il marchio Don Simon è venduto anche in altri negozi, ndr), un cubo per Carrefour, un cartone di succo d’arancia per Colruyt o anche una grande bottiglia di vetro da 1,5 litri per Intermarché e il grande marchio Quint . Delhaize ha appena fatto un buon lavoro di presentazione con una bella bottiglia di vino e un cartello.

Aspetto del prodotto: Abbiamo avuto un problema con la sangria Aldi, che puzzava di vino forte. All’inizio non ti è venuta voglia di assaggiarlo. Da un lato era anche molto fruttato al naso e di colore piuttosto scuro, come nel caso del grande marchio, che dall’altro aveva un naso più leggero e piacevole. Per Delhaize ci è stato offerto un colore molto chiaro, come in Carrefour, con note più chiare. Era meglio a Colruyt, ma molto peggio a Intermarché. Nessuno voleva assaggiarlo dopo averlo annusato.

Valore nutrizionale : Facciamola breve: bere alcolici non fa bene alla salute.

Leggere l’etichetta: Questo test non servirà come riferimento per questo standard. A parte Delhaize era molto nella media per tutti, specialmente per una sangria venduta da Aldi dove non puoi leggere proprio niente.

Gusto: nonostante IL Non volendo assaggiarla, abbiamo comunque attaccato la sangria di Intermarché… ed era così brutta come sembrava! Gusto dessert molto deciso, molto vinoso e fruttato: da dimenticare. Dall’altra parte della classifica troviamo la sangria offerta da Colruyt. L’equilibrio era perfetto tra tutti gli ingredienti. Tra i due eravamo scettici ma alla fine siamo rimasti piacevolmente sorpresi.

rapporto qualità prezzo: Sono in vendita tre varianti, 3 litri, 1,5 litri o 75cl. Ecco i prezzi, in ordine: Carrefour (3 litri – 4,59 €), Quinte (1,5 litri – 3,69 €) Delhaize (75 cl – 3,35 €), Aldi (1,5 litri – 2 € ,99), Kohlroyt (1,5 litri – € 2,19) e Intermarché (1,5 litri – 1,99 euro).