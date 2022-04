D’importants gisements de gaz découverts au Maroc

11 sociétés différentes de prospection en gaz naturel ont foré 67 puits, dont 40 contiennent des réserves de gaz de plus ou moins grandis quantités, mais legisment le plus importanti serait celui découvert par l’entreprise espagnole. C’est ce qui ressort d’un rapport que Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) a transmis cette semaine à la Commission Infrastructure, Énergie, Mines et Environnement, à la Chambre des repants fait savoir le journal arabophone Al Akhbar.

A lire: Quid du potentiel du gaz découvert au Maroc?

La responsabilità del fatto savoir que Repsol a récemment découvert de grandi quantités de gaz dans la mer, au large de Larache. Une découverte confermato per il forage de puits réalisé per la società britannica Chariot Oil and Gas, entre fin 2021, et début 2022. rapport. Au totale, 150 000 m³ sont exploités dans le Gharb et livrés quotidiennement via des gazoducs à sept clients opérant dans la zone franche et la zone industrielle de Kénitra, dans le cadre d’un partenariat entre l’ONté la HYM (25 %) SDX Energia (75%).

À lire : Gaz au Maroc : risultati « extrêmement incoraggianti » à Lixus

Entre 2016 et 2019, le bassin de Tendrara a connu le forage, par l’ONYHM et son partenaire Sound Energy, de cinq puits. Après la découverte de quantités de gaz dans deux de ces puits, un contrat a été signé en vue de leur mise en sfruttamento prochaine. Il ya égallement eu le forage de sept puits, dont trois en eau peu profonde, au niveau de la côte atlantique allant d’Agadir à Tarfaya. La benzina è scoperta alla grande di Tarfaya e Sidi Ifni dans deux puits. D’importants indicis pétroliers et gaziers ont été mis en valeur dans quatre autres puits au niveau de la même zone marittimo.