Avere una seconda casa o più immobili: si possono detrarre fiscalmente alcune spese?

Jan ci ha posto la domanda: “Mia figlia vive gratis in una seconda casa di mia proprietà. Pago questa casa da rendita catastale, tassa comunale e grandi riparazioni. Posso detrarre parzialmente queste spese dalla mia dichiarazione dei redditi?”

Precisiamo innanzitutto, cara Jane, che il fatto che tua figlia viva gratuitamente nella tua seconda abitazione non cambia la situazione. Per il resto, le riforme, piccole o più importanti, non tengono conto di un potenziale taglio delle tasse. «Per quanto riguarda le imprese svolte in residenze diverse da quelle private, non c’è più alcuna detrazione fiscale», spiega Florence Angelesi, portavoce di SPF Finances. Questo, a parte la riduzione dell’isolamento del tetto in Vallonia e gli sgravi fiscali federali per alcuni prestiti contratti per la ristrutturazione (interessi, ammortamento, assicurazione sulla vita).

Maître Sabrina Scarnà, fiscalista, spiega che le imposte dipendono dalla rendita catastale. © Tetra Bassa

Sabrina Scarna è un avvocato fiscale. Spiega le basi delle tasse di successione. “Il principio in Belgio è quello di tassare il proprio reddito. Nel settore immobiliare, si potrebbe pensare che il reddito da proprietà sia la rendita che genera a priori. Tuttavia, la legge prevede la tassazione non sulla rendita effettiva, ma sulla rendita catastale – che è fissa a canone fisso, a meno che l’immobile non sia locato per un’attività professionale, ovviamente per un immobile che non occupo io, dove vive mia figlia senza pagare l’affitto o lo affitto a chi non lo designa a professionista attività, la base imponibile per IPP (imposta sul reddito delle persone fisiche) è pari alla rendita catastale indicizzata al 40%.

Anche per quanto riguarda le spese non è prevista alcuna possibile detrazione, prosegue Sabrina Scarnà, poiché il reddito è fissato a tasso fisso. “Non deduci mai le tue spese reali nel settore immobiliare.Tuttavia, gli interessi sui prestiti possono essere detratti in determinate circostanze e solo sui redditi da capitale.

Le residenze secondarie possono essere soggette a tasse comunali speciali. ©AdobeStock

La seconda casa: la stessa lotta?

Che tu abbia una seconda proprietà “classica” o una seconda casa non cambia nulla dell’IPP. Come promemoria, un’abitazione secondaria è un’abitazione che viene generalmente utilizzata durante i fine settimana o le vacanze. Può anche essere affittato per l’alloggio turistico.

Conclude l’avvocato fiscale: “La residenza secondaria può essere un concetto fiscale quando i comuni riscuotono le tasse comunali sulle residenze secondarie, che sono definite come residenze in cui un contribuente può risiedere senza registrarvi la propria residenza”.