Famiglie numerose: hanno un impatto sulla salute mentale dei bambini

Un nuovo studio ha rivelato che più fratelli ha un bambino, maggiore è l’impatto sulla sua salute mentale.

Più rumore? Meno attenzione da parte dei genitori? Lo indica un nuovo studio Gli adolescenti provenienti da famiglie numerose hanno una cattiva salute mentale Di chi ha meno fratelli e sorelle.

“I nostri risultati non avrebbero potuto essere facilmente previsti prima che lo studio fosse condotto”.Doug Downey, autore principale dello studio e professore di sociologia presso la Ohio State University, ha dichiarato in una dichiarazione: dichiarazione. “Altri studi hanno dimostrato che avere più fratelli è associato ad alcuni effetti positivi, quindi i nostri risultati non sono scontati.”

Pubblicato in Rivista sui problemi familiariLa ricerca si è concentrata su Più di 18mila bambini Da famiglie americane e cinesi. Come gli autori si aspettavano a causa della politica cinese del figlio unico, ciò è accaduto Sono stati reclutati più adolescenti senza fratelli in Cina di quanto non fosse negli Stati Uniti : il 34% dei bambini cinesi sono figli unici, contro solo il 12,6% dei bambini americani.

I ricercatori hanno chiesto a ciascun bambino quale fosse il suo stato di salute mentale, con domande diverse a seconda del paese.

Collegato alle risorse dei genitori

risultati: Solo i bambini hanno una buona salute mentale. Ma più bambini ci sono, peggio è. Negli Stati Uniti, quelli con fratellastri avevano una salute mentale peggiore. Soprattutto, in entrambe le regioni, gli adolescenti che hanno Molti fratelli e sorelleSoprattutto quando la differenza di età era piccola, Aveva la peggiore salute mentalerispetto ad altri.

Per gli autori, questo può essere Collegato alle risorse dei genitori : Il fatto che più figli ci sono, meno genitori ci sono per ciascuno di loro. “Se pensi alle risorse dei genitori come a una torta, allora il bambino riceve tutta la torta, tutta l'attenzione, tutte le risorse dai genitori.”Lo spiega il professor Downey. “Ma quando si aggiungono più fratelli, ogni bambino riceve meno risorse e attenzioni padri e madriIl che potrebbe influire sulla loro salute mentale.

e questo è, Indipendentemente dalla qualità del rapporto tra fratelli, ovvero dati non inclusi nei risultati.

Potrebbero esserci altre spiegazioni. I risultati hanno mostrato che gli adolescenti che avevano la migliore salute mentale erano quelli che… Famiglie con buon reddito. Questo di solito consiste in uno o due bambini negli Stati Uniti e un bambino in Cina.

Tuttavia, altri studi hanno evidenziato L'influenza positiva dei fratelli. quello è l'ultimo Aumenterebbe le abilità sociali Nei bambini piccoli. “Abbiamo ancora molto da imparare sull’influenza dei fratelli”.Conclude l'autore.

