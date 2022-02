Fai attenzione a questi integratori dannosi per il cuore

Molti atleti assumono integratori alimentari per aumentare la forza muscolare e la resistenza allo sforzo. Molti prodotti non sono classificati come sostanze dopanti dall’Agenzia mondiale antidoping. Pertanto, l’elenco di questi integratori legali include caffeina, creatina, bevande energetiche, barrette e gel, oltre a succo di barbabietola e proteine.

Secondo gli autori di uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, gli integratori alimentari sono spesso erroneamente considerati benigni per la salute. “Questi integratori, compresi quelli contenenti botanici o cosiddetti estratti naturali, causano seri problemi di salute agli atleti oltre al rischio di violare le regole antidoping”, afferma il dottor Paolo Emilio Adami, autore principale di questo lavoro.