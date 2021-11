Evento astronomico storico in arrivo in Quebec

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021 09:06 – Nella notte dal 18 al 19 novembre 2021, il Quebec vivrà l’eclissi lunare più lunga del secolo!

Brevemente :

Eclissi lunare parziale

secolo più lungo.

Visibile in Quebec la notte dal 18 al 19 novembre.

il più lungo del secolo

Questa eclissi sarà quasi totale (il 97 per cento della sua superficie sarà all’ombra della Terra), ma soprattutto sarà lunghissima. Durata: sei ore e due minuti. Al contrario, l’eclissi del 26 maggio è durata un’ora. Tuttavia, saremo in grado di monitorarlo in Quebec tra le 2:18 e le 5:47.

Massimo

L’eclissi massima si verificherà alle 4:04 AM, 30 gradi sopra l’orizzonte. Questo perché la luna raggiungerà il suo zenit in meno di due giorni. Più sei lontano, più tempo ci vorrà per attraversare l’ombra della Terra.

monitoraggio della sicurezza

Nota che non sei in pericolo osservando un’eclissi lunare ad occhio nudo o con il binocolo. Tuttavia, questo non è il caso di un’eclissi solare.

Fonte : Società del Planetario di Montreal

Miniatura di Gaëtan Othenin-Girard su Unsplash.

