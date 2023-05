Eugene Shoemaker, il primo essere umano a posarsi sulla luna

Nel 1997 Eugene perse la vita in un incidente stradale, dal quale la moglie uscì illesa. bruciato, è uno dei suoi ex studenti, Caroline Porco che lotterà per offrirgli un destino unico. Lei disse alla NASA :”L’idea di dare a Gene Shoemaker la Luna come sua ultima dimora mi è venuta il 19 luglio, il giorno dopo la morte di Gene e quando ho letto sul giornale del mattino che il suo corpo doveva essere cremato.“

Ha lottato per recuperare 28 grammi delle sue ceneri e metterle a bordo della navicella spaziale Lunar Prospector della NASA.

Il 6 gennaio 1998, avvolte in nastro di lamina di rame con un’immagine del Barringer Crater e una citazione da “Romeo e Giulietta”, le ceneri di Shoemaker furono lanciate nello spazio. Un anno dopo, quando la missione principale della nave fu terminata, fu deliberatamente naufragata nel Il polo sud della Luna, le ceneri di Eugene, dove risiedette per 24 anni, erano disseminate di una visione infernale della Terra.

Ancora oggi, è ancora l’unica persona le cui ceneri sono state inviate sulla Luna, ma le cose dovrebbero presto cambiare poiché una società americana ha tentato di inviare 120 sepolture funebri nel maggio 2023. Se il razzo esplode, è solo un ritardo…