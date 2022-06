Lord – Amazon Prime Day: 30 giochi disponibili per gli abbonati

La concorrenza è più intensa che mai da parte dei servizi di videogiochi on-demand. PlayStation Plus Ora al culmine di Xbox Game Pass, o quasi, mentre GeForce Now è più efficiente che mai. Sul lato Amazon, stiamo scommettendo su videogiochi gratuiti in abbondanza quest’estate. In occasione dell’Amazon Prime Day, il servizio offrirà trenta buoni titoli ai propri abbonati. Alcuni di loro meritano davvero la tua attenzione!

Edizione leggendaria di Mass Effect, Need for Speed ​​Heat e altri

Come ogni anno, Amazon delizierà i suoi abbonati Amazon Prime per un giorno. È ovviamente Amazon Prime Day, un grande giorno in cui i regali vanno ovunque. Quest’anno, i giocatori saranno un po’ viziati. Il servizio prevede di fornire loro trenta buoni videogiochi, inclusi film di successo che delizieranno più di uno. La mascotte di questo giorno speciale annuncia già i colori. Questa è un’edizione leggendaria di Mass Effect.

L’Enhanced Edition combina tre puntate della serie di videogiochi con un miglioramento per le console per videogiochi di nuova generazione. Il risultato è stato sorprendente. Mass Effect Legendary Edition non ha nulla da invidiare al nuovo terzo videogioco in termini di grafica. Sarà gratuito su Amazon Prime Day. Ci sarà qualcosa per intrattenere i fan in attesa della loro uscita Mass Effect 5, che ha iniziato lo sviluppo solo lo scorso aprile.

Il titolo Bioware non verrà da solo. Sarà accompagnato da altri fantastici videogiochi. I fan dei giochi di corse saranno deliziati da Need For Speed ​​Heat e GRID Legends. almeno tre giochi di guerre stellari Sarà offerto anche ai giocatori. Sono già menzionati Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast e Star Wars Republic Commando. Il resto dell’elenco dei giochi gratuiti durante l’Amazon Prime Day è meno appariscente, ma non per questo meno interessante. Puoi fare riferimento ad esso alla fine dell’articolo.

Ci vediamo il prossimo 12 luglio

Sappiamo già quando sarà l’Amazon Prime Day quest’anno. Il grande giorno arriverà il 12 luglio. Dovrai aspettare questo giorno e il prossimo, 13 luglio 2022, per ottenere gratuitamente i suddetti film di successo. Nel frattempo, i titoli citati in fondo all’articolo saranno disponibili per il download gratuito domani 22 giugno 2022. Nella stessa giornata si potrà continuare Nintendo Direct è per Xenoblade Chronicles 3.

Per accedere a questi tanti giochi gratis su Amazon Prime, è necessario abbonarsi all’offerta a pagamento del colosso americano. Questo non è un abbonamento di gioco. Per 49,99 € all’anno o 5,99 € al mese, otterrai molti vantaggi in diversi servizi Amazon. Hai anche il diritto di divertirti con i videogiochi su PC e le versioni mobili offerte durante l’Amazon Prime Day e durante tutto l’anno.

Elenco dei videogiochi scaricabili il 22 giugno