US Open 2023: Novak Djokovic infrange il sogno dell’americano Taylor Fritz e il record di Roger Federer

““Mi divertirò a guardarli in TV stasera, dal mio divano, con il mio fisioterapista, bevande e popcorn e con le gambe in aria per riprendermi”, ha commentato Joker. Sarà bellissimo guardarli e vedremo cosa succederà venerdì.“, ha commentato.

Djokovic è ora l’unico detentore di un record di 47 semifinali del Grande Slam, ed è ora un passo avanti a Roger Federer. A Flushing Meadows, solo Jimmy Connors è stato migliore (14).

È anche l’unico giocatore a raggiungere il quarto turno di uno Slam in questa stagione (era già l’unico giocatore a raggiungere i quarti di finale quattro volte nel 2023).

Nonostante il caldo di martedì – o forse proprio per questo – Djokovic non è rimasto a lungo (due ore e 35 minuti) nella fornace dell’Arthur Ashe Stadium, il cui tetto era semichiuso per garantire l’ombra del campo.

“Mi sono tagliato i capelli e mi ha aiutato, ero più aerodinamicoDisse scherzando prima di tornare serio.Le condizioni erano molto calde e umide, ma era lo stesso per entrambi. È la resistenza per cui ci alleniamo“.

Fritz, che ha giocato cinque set contro Djokovic nell’unico precedente incontro del Grande Slam, nel terzo round degli Australian Open 2020 quando il serbo si è strappato il muscolo addominale, martedì non è mai stato minaccioso.

È riuscito a prendere il servizio dell’avversario una volta nel primo set e a tornare sul 2-1 dopo aver rinunciato alla prima rimessa laterale, ma poi le partite sono andate a Djokovic, che ha segnato quattro gol di fila vincendo questo primo turno. .

Il serbo ha rotto il servizio all’inizio del secondo set e non ha rinunciato alla sua superiorità, difendendo vittoriosamente quattro break point.

Nel terzo set ha rotto per 4-3, ma in un servizio scadente ha permesso a Fritz di pareggiare. Poi ha ottenuto le due partite successive e la partita.