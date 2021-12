“Errore fatale”: il primo ministro finlandese sospeso per la febbre del sabato sera

Sanna Marin, una delle leader più giovani del mondo a soli 36 anni, si era già scusata lunedì dopo che una rivista popolare aveva pubblicato le sue foto in un nightclub di Helsinki, ore dopo che era stato dimostrato che era stata infettata dal ministro degli Esteri Pekka Haavisto.

Secondo il Primo Ministro, il suo entourage le aveva inizialmente detto che le istruzioni relative al coronavirus in atto non la obbligavano all’autoisolamento, nonostante fosse stata in contatto con una persona infetta.

“Avrei dovuto essere più perspicace e riesaminare le indicazioni che mi sono state date. Mi dispiace così tanto di non aver capito che dovevo farlo”, si è scusato il leader SPD su Facebook.

Un sondaggio commissionato dal canale televisivo MTV3 ha rilevato che i due terzi degli intervistati hanno descritto la sua uscita come un “errore fatale”.

L’epidemia, da tempo tra le più basse d’Europa in Finlandia, ha raggiunto livelli record nel Paese scandinavo, dove il numero di casi giornalieri si aggira intorno ai 300 ogni 100.000 abitanti.

L’opposizione ha anche duramente attaccato il primo ministro per non aver visto un sms durante la serata che le diceva che doveva finalmente isolarsi bene. Il suo telefono di lavoro è stato lasciato a casa.

I post sui social media in cui posa con i suoi amici o sembra promuovere accessori di moda l’hanno già rimproverata.

A ottobre, ha risposto alle critiche in un post su Instagram citando una canzone pop finlandese: “Ehi boom-boom-boomer, mettiti il ​​gelato nel cappello (l’espressione finlandese dice calmati, ndr) e mantieni il sangue freddo”.

“Sono il rappresentante della generazione più giovane”, ha poi giustificato il premier alla televisione pubblica Yle, “e questo si riflette nel modo in cui lavoro e vivo”.