Eric Emmanuel Schmidt ha incontrato papa Francesco: “Quando sei davanti a lui, il Vaticano scompare”

Questo mercoledì, Eric Emmanuel Schmidt è ospite di RTL info Signatures. Il famoso romanziere ha parlato del suo ultimo libro, “La sfida di Gerusalemme”, che racconta il suo viaggio in Israele e Palestina. In questo pellegrinaggio, è stato Papa Francesco a chiedergli di scrivere un libro. Inoltre, l’opera di Sua Santità il Papa. “Ricevo questa telefonata che mi dice: ‘Adoriamo i tuoi libri e amiamo la tua fede e il modo libero con cui la esprimi. E penso che sia molto nello spirito di ciò che Papa Francesco vuole fare. Si è eletto dicendo che non voleva la Chiesa come bersaglio, ma il Vangelo e il Cristianesimo come bersaglio.spiega l’autore.

Per questo, secondo il romanziere, il papa si rivolge a persone con un profondo legame con il cristianesimo e la Bibbia, come è il caso di Eric Emmanuel Schmidt.

L’autore parla poi del suo incontro con Papa Francesco in Vaticano. Un ricordo indimenticabile. Conserva da questo momento il contrasto tra il lussuoso palazzo vaticano e il Papa che “Questo ragazzo semplice che odia tutto“.”È davvero povero papàAggiunge.Quando sei di fronte a lui, il Vaticano svanisce. “