Il ministero degli Esteri russo si è detto particolarmente preoccupato per le “esercitazioni militari statunitensi sul territorio armeno”, per la visita della moglie del primo ministro armeno a Kiev e per la decisione di Yerevan di aderire alla Corte penale internazionale.

Il ministero ha affermato in una nota: “Negli ultimi giorni, le autorità armene hanno adottato una serie di misure ostili”. Secondo lo stesso testo, l’ambasciatore armeno ha diritto ad una “grande presentazione” al Ministero degli Esteri russo. Il Ministero russo ha sottolineato che la Russia e l’Armenia rimarranno “alleati e tutti gli accordi volti a rafforzare le relazioni di partenariato saranno rispettati”. Mercoledì l’Armenia ha annunciato che ospiterà esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti che coinvolgeranno le forze di pace la prossima settimana, in un nuovo segno degli sforzi di Yerevan per prendere le distanze dal suo tradizionale alleato, la Russia. Il Cremlino ha risposto giovedì valutando che queste manovre americano-armene minacciano di destabilizzare il Caucaso. Dmitry Peskov, portavoce presidenziale russo, ha dichiarato: “È chiaro che lo svolgimento di tali esercitazioni non stabilizza la situazione nella regione e non migliora l’atmosfera di fiducia reciproca”. Egli ha sottolineato che, nonostante le critiche armene, “la Russia continua a svolgere i suoi compiti di garante della sicurezza regionale”. Gli armeni criticano Mosca e le sue forze di pace per non aver portato a termine la loro missione, permettendo all’Azerbaigian di chiudere una strada principale che rifornisce il Nagorno-Karabakh, un territorio conteso tra i due paesi da decenni.