Il bambino ferito da Pierre Palmede, Devrim, testimonia per la prima volta

Il padre di Devrim, uscito dal coma, soffre ancora per le gravissime conseguenze dell’incidente. Il suo braccio sinistro era gravemente colpito e anche le sue ginocchia. Secondo un parente, “È già in ospedale da due mesi e riesce a malapena a stare in piedi. Deve dargli da mangiare e da bere, e ogni giorno ha una dose di dolore. Altrimenti non riuscirà a dormire”.Ha detto nel microfono TF1.

Un ricordo dei fatti

Come promemoria, il 10 febbraio, su una strada dipartimentale a Seine-et-Marne, Pierre Palmed stava guidando un’auto che si è scontrata con un’auto in arrivo. Oltre all’attore, l’incidente ha lasciato tre feriti gravi: un uomo di 38 anni, il figlio di sei anni e la cognata di 27 anni, che hanno perso il bambino che aspettava dopo un incidente collisione. In custodia di polizia, Pierre Palmed, afflitto da decenni da problemi di tossicodipendenza, ha ammesso di aver fatto uso di cocaina e droghe sintetiche prima di guidare, secondo l’ufficio del procuratore di Mellon. È stato incriminato per omicidio e lesioni involontarie da parte di un autista che ha fatto uso di droghe in una battuta d’arresto legale.