Enzo Di Nuoscio, l’italiano che ci insegna l’umanità

Cronaca – Il libro di Enzo Di Nuoscio, che ha suscitato un vivace dibattito in Italia, descrive con eleganza il rapporto tra umanesimo e democrazia. Leggere per sapere chiaramente.

Non sorprende che dall’Italia ci sia arrivato un libro in lode dell’umanità. Ma ciò che sorprende è l’argomentazione utilizzata dal suo autore per dimostrare quanto strettamente gli studi letterari in senso lato siano legati all’esperienza democratica. Questa è nuova. È utile e consigliamo questo opuscolo a tutti gli insegnanti, presidi, studenti che si interrogano sull’utilità dei corsi di letteratura o studenti che cercano di affrontarne le ragioni. , l’interpretazione del testo a scuola, o anche la pratica della traduzione.

L’educazione moderna è diventata ipocrita, analitica e sociologica. Diffonde la conoscenza ripetendo o esercitando la memoria o attraverso l’entusiasmo comunicativo per i testi. Che pietà! Leggendo Enzo Di Nuoscio si coglie l’emozione di chi cerca la libertà attraverso l’incremento della conoscenza.