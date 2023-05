Video. Il colosso italiano Sebastian Negri sacrifica gli inglesi per farti ruggire di gioia

Questa domenica l’Italia di Ange Capuozzo ha perso contro l’Inghilterra di Henry Arundel. In questa lotta supersonica, supponiamo che l’inglese abbia avuto l’ultima parola quando ha segnato dalla panchina mentre la sua squadra ha vinto 31-14. Sì, ma ora l’Inghilterra non è ancora salita a Twickenham e sta affrontando alcune difficoltà nel liberare i transalpini.

https://www.youtube.com/watch?v=2mJXI2w4qNA

Perché i compagni di squadra di Michelle Lamareau erano come al solito disperati. Lì, il suo amico Sebastian Negri si è distinto soprattutto per la sua forza fisica. Peggio ancora, ha completamente sfigurato gli inglesi. Primo Owen Farrell, che non mancava mai di punire in campo l’Inghilterra che ha aperto con un contrasto che ti avrebbe fatto saltare 2 o 3 costole. Origine di confine con il Sudafrica (è nato in Zimbabwe). Poi, palla in mano, il colosso (115 kg per 1 m 95) ha segnato gli animi mandando palla, fermata, sui pilastri Ellis Kenge e Kyle Sinclair, un po’ dispiaciuto. Inoltre, Zengi cadde e spaccò la fronte del suo amico con una punta in faccia. Il doppio piede, per l’Italia, come si suol dire, non è certo buono da prendere…

