Energie Rinnovabili: Firmato Accordo tra ENIE e Italian Fymer

L’Ambasciata italiana ha annunciato martedì sulla sua pagina Facebook che la National Company of Electronic Industries (NIE) produrrà inverter fotovoltaici con fibra italiana.

“Siglato l’accordo di joint venture per la produzione di inverter fotovoltaici tra l’azienda italiana FIMER e l’azienda algerina ENIE.

Il ministero dell’Industria ha dichiarato in una dichiarazione sulla sua pagina Facebook che l’accordo mirava a sviluppare l’Algeria, un’azienda composita specializzata nella produzione di inverter, unità di conversione per centrali solari e sviluppo di “apparecchiature di controllo per il solare fotovoltaico”. Industriale, costituisce oltre il 20% dei componenti di centrali solari e stazioni di ricarica per auto elettriche.

Ha aggiunto che l’obiettivo dell’accordo firmato tra Amy e Fimmer era quello di raggiungere un tasso di consolidamento del 50% entro la fine del 5.e Anno di funzionamento. Il ministero ha sottolineato che “il progetto parteciperà effettivamente al piano del governo per la trasformazione energetica e le energie rinnovabili”, rilevando che il piano è stato rivisto dal Consiglio di partecipazione statale (CPE) nella sua ultima riunione.