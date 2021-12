Dopo aver ricevuto 170.000 soccorsi, è stato sorpreso alla guida di un veicolo italiano ipovedente

Uno Italia Destinatario di assistenza finanziaria da parte del governo per molti anni Ipovedente È stato arrestato mercoledì 15 dicembre sotto Sospetto di frode Dopo aver preso la guida, lo scooter e le vetrine.

Un residente di Palermo, in Sicilia, ha ricevuto un totale di 17 170.000 in assistenza dal 2008. “Completamente cieco” A causa di un problema congenito.

Nel 2018 il non vedente ha rinnovato la patente

La polizia finanziaria italiana è stata avvertita nel 2018 dopo che un falso ipovedente ha rinnovato la sua patente di guida, secondo quanto riportato dalla stampa.

La polizia, che lo stava osservando, lo ha sorpreso mentre guidava mentre guidava, guardando fuori dalle vetrine dei negozi mentre attraversava l’affollata galleria di negozi e insegnando a sua figlia ad andare in bicicletta.

Il soprannome “Berlusconi”

Il 40enne avrebbe anche guidato uno scooter senza assicurazione Palermo oggi, indicando che era soprannominato “Berlusconi”, Prende il nome dall’ex primo ministro italiano coinvolto in cause giudiziarie.

È stato condannato a quasi 15 anni di carcere nel 2020 per aver aderito a una rete che ha effettuato falsi incidenti stradali per riscuotere premi assicurativi, ha detto la polizia. Questa sentenza è in appello.

Sebbene avesse un garage, il sospettato se ne rese conto “Reddito di base” Salari mensili in Italia per i cittadini poveri.