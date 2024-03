Emploi au Luxembourg: Ottimi metodi utilizzati per trovare lavoro in Lussemburgo

Con oltre 5.000 posti vacanti in vari settori, il Moovijob Day ha attirato un gran numero di candidati venerdì al Luxexpo The Box. “Più di 18.000”, secondo il conteggio provvisorio fornito dagli organizzatori domenica alle 12.00. Di base.

Ci sono diversi elementi che spiegano questo successo, secondo il direttore di Moovijob.com Yannick Frank. “La reputazione di questo evento è in crescita. Questa è la 14a edizione. Stiamo anche facendo rete sempre più in fiera e all'estero per raggiungere i profili che le aziende cercano. Infine, con i fallimenti nel settore edile, i disoccupati hanno preso il sopravvento opportunità di incontrare aziende esistenti”. Nel loro settore.

Yannick Frank aggiunge che se i candidati provenienti da lontano non rappresentano la maggioranza, si verifica un “effetto sorpresa” tra i reclutatori. “In particolare, c'era uno sviluppatore informatico, di stanza in una delle capitali europee, che è venuto alla fiera e si è preso anche una pausa per la settimana successiva per poter condurre le interviste.”