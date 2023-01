Emmanuel Macron in autunno, secondo un recente sondaggio: come lo spieghiamo?

Secondo questo sondaggio, il 65% dei francesi è insoddisfatto delle azioni del Presidente della Repubblica. Pertanto, Emmanuel Macron ha perso 3 punti in più in un mese, raggiungendo il livello di popolarità più basso da febbraio 2020, cioè prima della crisi del Covid-19. Attualmente, il 34% dei francesi afferma di essere ancora soddisfatto delle sue azioni

Da notare che gli affari non vanno bene per quanto riguarda il primo ministro Elizabeth Bourne, che ha registrato un’insoddisfazione con il 64%, rispetto al 59% dello scorso dicembre.

Ma come si spiega questo calo dei sondaggi per il presidente e il suo primo ministro? Come rivelato TV FMche cita dati forniti da JDD, il progetto di riforma delle pensioni annunciato dal governo sta andando piuttosto male con i francesi.

Giovedì scorso e SabatoE in Francia si sono svolte grandi manifestazioni contro questa riforma. E quando analizziamo più da vicino i numeri dei sondaggi, possiamo vedere che alcuni segmenti della popolazione lo accettano ancora meno di altri.

Così, secondo i risultati Ifop rivelati da JDD, appena il 31% di chi ha tra i 50 ei 64 anni è soddisfatto del Presidente della Repubblica, contro il 40% di chi ha più di 65 anni. La popolarità di Macron scende ancora tra i 25-34 anni, raggiungendo il 29% in questa categoria, una perdita di 10 punti in un mese!

In termini di categorie sociali e professionali, solo il 23% dei disoccupati è soddisfatto di Macron, che rappresenta una perdita di 15 punti. La caduta è sorprendente anche dal lato dirigenziale, con il boss che perde 14 punti e raggiunge solo il 37% di soddisfazione.

