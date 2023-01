Elon Musk accusa la più grande perdita di ricchezza nella storia recente

Il capo di Tesla, SpaceX e Twitter ha già perso più della metà della sua fortuna tra novembre 2021 e dicembre 2022, secondo il Bloomberg Billionaires Index, in gran parte a causa del crollo delle azioni Tesla.

In particolare, Elon Musk ha perso $ 208 miliardi, che è all’incirca uguale al PIL della Grecia!

Questi sono i numeri folli che hanno fatto il 2022

Dopo aver guidato la lista delle persone più ricche per la maggior parte dell’anno scorso, Elon Musk ha perso terreno contro l’imprenditore francese Bernard Arnault (LVMH) all’inizio di dicembre, sebbene sia ancora davanti ad altri miliardari tecnologici americani come Jeff Bezos (Amazon).

338 miliardi al massimo

Secondo Bloomberg, il patrimonio netto di Elon Musk ha raggiunto il picco di 338 miliardi di dollari nel novembre 2021, in coincidenza con il boom di Tesla. Ma il produttore di auto elettriche ha perso circa il 70% del suo valore nel 2022 dopo ritardi di produzione in Cina, richiami di veicoli e preoccupazioni degli investitori per la disordinata acquisizione di Twitter da parte di più imprenditori. Quindi, il nuovo record di cui può vantarsi un brillante uomo d’affari, è la più grande perdita di ricchezza nella storia moderna.