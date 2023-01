Eima 2022 – 13 le novità segnalate tra le vincitrici al Salone italiano della meccanica agricola

Sistema di guida facile ATR © Atr

Il produttore di assali ADR offre un sistema di guida semplice Utilizzando un nuovo cilindro per gli assali sterzanti, i vantaggi di un unico assale sterzante in avanti ei vantaggi di un assale sterzante forzato in retromarcia, con minore complessità e costi ridotti.

Agrotop Isematic Connect © Agrotop

Una soluzione di trasferimento chiusa per prodotti fitosanitari è Eismatic Connect della tedesca Agrotop Si distingue offrendo la possibilità di utilizzare non solo taniche standard fino a 15 litri, ma anche contenitori di grande capacità fino a 1000 litri. Questo dispositivo utilizza due diversi sistemi a seconda dei diversi contenitori, con un sistema di lavaggio integrato.

Antonio Carraromach 4 © Antonio Carraro

Il trattore speciale Tony Mach 4 di Antonio Carraro iRappresenta una combinazione inedita di un telaio articolato con quattro sottocarri e una trasmissione idrostatica. Ha anche una cabina di categoria 4.

Arag Flowtron On-Off e PWM © Vedi

Il produttore italiano di apparecchiature a spruzzo Arac sviluppa il controllo degli ugelli pulsanti (PWM) con FlowTron on-off ed elettrovalvole PWM. Utilizza un’innovativa connessione al portaugello che consente una rapida apertura/chiusura e un flusso elevato.

Landini Rex4 è un full-hybrid ©Landini

Il trattore speciale full-hybrid Landini Rex4 Utilizza un’unità elettromeccanica posta tra il motore a combustione interna e la trasmissione. Questa macchina ibrida ricaricabile ha un’autonomia fino a due ore in funzionamento puramente elettrico.

Arvatech Moodino © Arvatec

Il robot Moodyno dell’italiana Arvatech Garantisce il diserbo meccanico della risaia, compresi i terreni saturi d’acqua. Alimentato da energia elettrica, ha batterie ricaricate da pannelli solari che garantiscono fino a due mesi di autonomia. È guidato dal GPS RTK basato sui geocodici durante la semina.

Sollevatore telescopico New Holland ©Nuova Olanda

New Holland offre un caricatore telescopico All’estremità della cerniera è previsto un dispositivo elettroidraulico di livellamento della maglia, in sostituzione del rullo compensatore normalmente utilizzato per automatizzare e adattare i movimenti alle diverse tipologie di maglia.

Navigazione corsia Gobo Vision © Kobo

Lo specialista di elettronica Kobo ha sviluppato un dispositivo per rendere autonomo un trattore da vigneto Il GPS RTK si basa solo su telecamere senza l’uso di radar e altri lidar. VLN (Vision Lane Navigation) utilizza l’intelligenza artificiale per pre-scansionare il trattore per l’analisi delle immagini, l’elaborazione e l’assemblaggio della trama.

Sistema Dieci Hybrid Boost © Dieci

La tecnologia del sistema di spinta ibrida consente al produttore Dieci Limita la potenza del motore termico del caricatore telescopico a 55 kW (75 CV), fornendo le stesse prestazioni del modello da 79 kW (109 CV). Questo aiuta a spostare l’economia del sistema di decontaminazione SCR su AdBlue. La riduzione di potenza è compensata dal sistema ibrido e dall’ottimizzazione del circuito idraulico.

Alimentatore elettrico per strumenti Dragon, Fisor, Fontan, Frontent e Specia © DR

Cinque produttori italiani (Dragon, Fissure, Fontan, Frontent e Spezia) hanno sviluppato kit di integrazione della trasmissione elettrica. Questa collaborazione ha consentito la condivisione dei componenti, riducendo tempi e costi di sviluppo. Ad esempio, Dragon offre un’irroratrice per vigneto con ventole azionate elettricamente. Frontend ha sviluppato un tether con un rotore elettrico.

Comando vocale MaterMacc © MaterMacc

Matermacc fornisce un terminale di integrazione dei comandi vocali Per il controllo dello strumento.

Trasmissione RVshift de Same Deutz-Fahr READ le Salon de Torino per la trazione © SDF

Lo stesso è offerto da Deutz-Fahr per la sua trasmissione del trattore RVshiftRiproduce la funzionalità di un powersheet completo, pur utilizzando la base tecnica di uno scambio variabile continuo, consentendo impostazioni dei parametri più precise.

Iniezione diretta StarTech © Startech

Startec rilascia un dispositivo ad iniezione diretta È possibile installare un irrigatore utilizzando il controllo ISOBUS. Diversi prodotti vengono iniettati appena prima della curva in quantità variabili secondo il diagramma di modulazione.