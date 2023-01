Video Un rapper italiano sceglie Brest per girare il suo video musicale

Lato petto Dai un’occhiata ai miei messaggi

Il rapper K-Osa al porto commerciale di Brest. © Ayub Rabbah

Il rapper K-Oza è nato in Marocco, cresciuto in Italia e vive nella zona di Parigi dal 2016. Viaggia lontano dalla Bretagna. Ha scoperto Brest e dintorni lo scorso ottobre durante le riprese del suo video musicale. X-Man. “È così bello”, dice il rapper 27enne, che si è innamorato della città di Ponant.

“A K-Osa piace mescolare l’urbano e il naturale. Ho pensato a Brest, che offre una buona combinazione”, afferma Clovis Deshayes, The Direttore della clip. Avendo vissuto lì per due anni dal 2007 al 2009, il parigino conosce bene la punta di Finisterre.

In un porto commerciale

La sparatoria è avvenuta a metà ottobre. per un giorno. “Siamo stati fortunati, abbiamo avuto il sole”, si rallegra K-Osa. Le riprese sono state effettuate in un porto commerciale, con grandi gru sullo sfondo o sopra Passerella SNCF Vicino alla stazione ferroviaria di Brest. Vediamo anche il rapper evolversi in grande stile La spiaggia dei Blancs SablonsA Le Conquet.

Una canzone per la libertà

E i capelli Fluente in francese, canta in italiano. “Non ho ancora osato”, dice il ventenne, che rappa da quando aveva 12 anni. Un dilettante per ora, sperando di diventare professionista un giorno. Il rapper, che lavora in una società di logistica, è attualmente alla ricerca di un’etichetta per pubblicare il suo singolo di debutto. album.

Il suo ultimo titolo, X-Man, online dal 12 gennaio. Secondo l’artista, una canzone per la libertà. “Hai bisogno di coraggio. Fai ciò che ami e segui i tuoi sogni”, dice K-Osa. Comunque, è quello che fa.

K-Osa ha ispezionato la passerella SNCF a Brest. © Ayub Rabbah

