Ecco la performance – e il backstage – di Stromae al Tonight Show di Jimmy Fallon

Otto anni dopo l’uscita di radice quadrataStromae svelato La data di uscita del suo terzo album. iol Sarà disponibile dal 4 marzo e contiene 12 titoli. pluralità, questo è il suo indirizzo, accompagnato da un tour (Ma anche 3 anteprime di eventi vendute in 15 minuti) Che farà tappa per tre date al Palais 12 di Bruxelles. Sarà il 15, 16 e 17 marzo…2023. I biglietti sono già in vendita www.odlive.be. Tra gli altri 19 concerti annunciati durante questo Multitude Tour, due si terranno allo Stade Pierre Moroy di Lille, il 10-11 giugno 2023, e due all’Arena La Défense di Parigi il 16-17 giugno. – Capienza sala: 40mila spettatori a serata!

Per (ri)conquistare gli Stati Uniti

Se tutti ricordano la sua vittoria al Madison Square Garden di New York (poco prima del burnout dell’artista), è chiaro che Stromae è tornato. Si torna da dove si era interrotto. Oltre al nuovo album e al tour annunciato, l’artista dovrebbe tentare ancora una volta la fortuna attraverso l’Atlantico e fare anche un tour lì. Inizia con una performance al popolare Tonight Show di Jimmy Fallon. Una serie andata in onda in diretta ieri sera negli USA ma già disponibile su YouTube che Brut (il corto) svela nel video il dietro le quinte. Prove con i suoi ballerini e la squadra che indossano giacche e scarpe da ginnastica, per questa performance preregistrata. conseguenze? Su uno sfondo bianco tutti in camicia bianca e pantaloni neri, Stromae e i suoi musicisti e ballerini presentano soprattutto una coreografia fortemente suggestiva Alla fine del Bolero de RaveDiretto dall’illustre Maurice Biggart. In effetti, camminano, battono le mani, ballano o fanno girare il coro intorno a lui e ai suoi musicisti. Esteticamente molto esteticamente, specialmente con una telecamera di rilevamento del movimento.