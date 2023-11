“Con il volto scoperto, la testimonianza parla di più”: svelata l’identità della presunta vittima di Kawit

L’emittente Cyril Hanouna la ringrazia per la sua prima apparizione pubblica. “Sono stato attaccato molto sulle reti. È vero che ci sono foto di me che sono state diffuse. Infine, con il volto scoperto, trovo che la testimonianza parli di più che con il volto coperto”. Julie testimonia.

“Questa è la prima volta che sono apparso con la faccia esposta!”

Nuove denunce contro Kawit: la Jolie, presunta vittima del conduttore, torna sui nuovi elementi del caso #TPMP pic.twitter.com/tLAUDW9YJN

—TPMP (@TPMP) 29 novembre 2023

Tentativo di ricatto

Kawit ha presentato una denuncia con l’accusa di “tentata estorsione da parte di una banda organizzata, condanna per diffamazione, falsificazione e uso contro persone anonime”. Secondo il suo avvocato, le denunce contro il conduttore mirano a recuperare denaro dalla presunta vittima. Lei ha risposto dicendo che era arrabbiata.Non ho parlato di soldi, nemmeno con il mio avvocato. “Ho chiesto zero euro”. Ha anche spiegato che, attraverso la sua denuncia, sapeva che avrebbe potuto perdere tutto. “Ho quasi alienato la mia famiglia. Si sentono in colpa (…) Il mio lavoro lo sa. Ho tutto da perdere.”