Ecco i vincitori del Festival di Cannes 2024

Palma d’Oro

La Palma d’Oro del Festival di Cannes 2024 è stata assegnata ad “Anora” del regista Sean Baker. Questo è il suo ottavo lungometraggio.

Palma d’oro onoraria

Dopo essere stato omaggiato con un video, George Lucas è arrivato al Grand Théâtre Lumière tra gli applausi di un pubblico in piedi. Si è unito al regista di Star Wars Francis Ford Coppola e ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria.

Grande prezzo

Il Gran Premio del Festival di Cannes, ovvero il premio “La voce che risuona più forte”, è stato assegnato al film “Tutto quello che immaginiamo è Nora” del regista Payal Kapadia. Ha invitato le attrici del film a unirsi a lei sul palco.

Premio della Giuria

Il regista e sceneggiatore Xavier Dolan ha assegnato il Premio della Giuria al film “Emilia Pérez” di Jacques Audiard. Si tratta del secondo premio della serata per il regista francese.

Premio alla regia

Wim Wenders ha consegnato questo premio al regista portoghese Miguel Gomez per il film “The Grand Tour”. Ha invitato la sua squadra a unirsi a lui sul palco.

Premio Speciale della Giuria

Greta Gerwig e la sua giuria hanno voluto assegnare un premio speciale a Muhammad Rasoulof per il suo film “The Sacred Fig Seed”. Il regista iraniano ha ottenuto il plauso del pubblico del Grand Théâtre Lumière, che gli ha riservato una standing ovation. Il direttore ha ringraziato la sua squadra e ha notato che diversi membri sono detenuti in Iran: “Vorrei pensare a tutti i membri del mio team che non sono con me per celebrare questo premio. Cinema: Tanti tecnici sotto pressione. Il mio cuore va a loro soprattutto”.

Palma d’Oro del Festival di Cannes: ecco il valore di questo gioiello da 18 carati

Premio attore maschile

L’americano Jesse Plemons ha vinto il Male Performance Award per il suo ruolo nel film “Kinds of Kindness” del greco Yorgos Lanthimos.

Non era sul palco per ritirare il premio. Nello sketch, Jesse Plemons, 36 anni, è manipolato dal subdolo Willem Dafoe: interpreta un normale dirigente la cui routine quotidiana evapora quando il suo carismatico capo gli chiede di commettere un atto irreparabile.

Premio Attrice Femminile

Il cast del musical “Emilia Perez” di Jacques Audiard, tra cui l’attrice transgender Carla Sofía Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldana, ha ricevuto il premio per la performance co-femminile.

Carla Sofía Gascón, che ha iniziato la sua transizione di genere all’età di 46 anni, è la rivelazione di questo film in cui interpreta il ruolo principale, quello di una spacciatrice che si sente profondamente donna e cambia sesso. È la prima attrice transgender a ricevere questo premio.

Festival di Cannes 2024: più di 100 premi e premi vecchi e nuovi da guardare online

Premio per la sceneggiatura

Dopo essere entrato nel comitato di selezione ufficiale, presieduto da Greta Gerwig, Laurent Lafitte ha consegnato il premio per la sceneggiatura al film “The Substance” della regista Coralie Farget. Ha ringraziato tutte le donne “che parlano apertamente per migliorare il mondo”.

Macchina fotografica dorata

La Camera d’Or premia la migliore opera prima proiettata a Cannes. Questo premio è stato ricevuto dal regista e sceneggiatore norvegese Halfdan Ullmann Tundel.

Palma d’Oro per il miglior cortometraggio

La Palma d’Oro per il miglior cortometraggio è stata assegnata a “L’uomo che non poteva tacere” del regista Nebojsa Šlebcevic.