Dolce Vita in Toscana per gli sposi eleganti

Il principe Metin Bolkiah e sua moglie, la principessa Anisha, stanno attualmente godendo la luna di miele in Toscana. Il figlio del Sultano del Brunei può finalmente respirare un po’ e godersi del tempo di qualità con la sua fidanzata, che sfoggia una delle borse più costose del mondo, sotto il sole della Toscana. La coppia principesca più stilosa del momento ha condiviso una foto di questo viaggio romantico e lussuoso.

Il figlio del Sultano del Brunei posta una foto del suo viaggio di nozze in Toscana

Il principe Abdul-Mateen Bolkiah ha pubblicato sul suo account Instagram una foto scattata durante un viaggio in Europa, seguito da 3,2 milioni di abbonati. Il figlio del sultano Hassanal Bolkiah sta con la sua giovane moglie, la principessa Anisha, vicino a un muretto fatto di vecchie pietre, sopra alcune viti. Questo magnifico paesaggio con uno sfondo montuoso è quello della Toscana, Italia.

Il principe Metin Bolkiah e sua moglie, la principessa Anisha Rosnah, durante il culmine del loro matrimonio durato dieci giorni, alla presenza di capi di stato stranieri (Foto: Iqbal Dato H.G. Salamat/AFP tramite Getty Images)

Il principe Mateen e la principessa Anisha si stanno finalmente godendo la luna di miele, dopo aver celebrato un matrimonio importante lo scorso gennaio. Da allora il principe Mateen non ebbe abbastanza tempo per respirare, poiché rimase con suo padre per svolgere i suoi doveri reali. Il principe Mateen ha sposato Anisha Rozna all’inizio di quest’anno, durante dieci giorni di cerimonie tradizionali, reali e religiose. Quindi il principe riprese rapidamente le sue attività.

Il principe Abdul-Mateen e la principessa Anisha viaggiano in Toscana, sfruttando le vacanze del principe per pianificare la luna di miele (Foto: Instagram/tmski)

Il principe Mateen non è né il primogenito né l’erede del sultano del Brunei, ma è il figlio incaricato di accompagnare il padre durante le sue apparizioni pubbliche, soprattutto all’estero. Il principe Mateen ha accompagnato suo padre in particolare nelle ultime settimane in Tailandia e Cambogia. Anche il principe Mateen eseguì l’Umrah alla Mecca durante il mese del Ramadan, questa volta accompagnando la sua giovane moglie.

Il principe Metin Bolkiah e Anisha sono apparsi insieme per la prima volta in questa foto pubblicata in occasione del Capodanno, pochi giorni prima del loro sontuoso matrimonio (Foto: Instagram/tmski)

La principessa Anisha possiede una delle borse più costose del mondo

Venerdì 24 maggio, il principe Metin, un tempo considerato il principe più desiderabile del mondo, ha condiviso una foto di coppia scattata durante la luna di miele in Toscana. Il principe e sua moglie formano una coppia perfetta poiché scelgono i loro vestiti in modo appropriato. Mocassini in camoscio, pantaloni lunghi beige con piega e camicia di lino bianco per un principe uscito da una scena di Il talento di Mr. Ripley.

La principessa Anisha posa con il marito e una borsa Birkin Himalaya di Hermès, in una collezione di Proenza Schouler (Fotomontaggio: Histoires Royales)

Per quanto riguarda la principessa Anisha, indossa un abito bianco chiaro. La parte superiore e quella inferiore sono del marchio di lusso americano Proenza Schouler. La giacca e i pantaloni insieme vengono venduti a circa 900 euro sul sito web del marchio. Indossa anche un paio di scarpe da bambino in pelle Loro Piano. Questo modello Summer Charms presenta due piccoli ciondoli in acciaio portafortuna al posto delle nappe. Questo paio di mocassini viene venduto a 900 euro.

Anisha ha messo accanto a sé la sua borsa Hermes, un modello Birkin. Il modello esatto della borsa è facilmente identificabile. Questa è una Birkin dell’Himalaya, realizzata in pelle di coccodrillo bianca del Nilo. La borsa viene venduta per circa 100mila euro. Esiste una versione, considerata prima La rivista Vogue Piace “La borsa più costosa del mondo”Le chiusure sono tempestate di diamanti. Questa borsa è stata venduta all’asta nel 2017 per $ 380.000.