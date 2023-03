Jane Birkin: Non mi sento affatto bene

Cresce la preoccupazione per la salute di Jane Birkin. A fine gennaio, sofferente, annulla il suo primo concerto a Montpellier. All’inizio di marzo, altre due storie francesi sono cadute nel dimenticatoio: Plougastel-Daoulas e Nantes. Il motivo: un osso rotto.

Questo martedì, è un altro tour datato che è stato rinviato, compreso il suo passaggio al Teatro Olympia di Parigi il 21 marzo. La cantante 76enne è stata costretta a riposare dai suoi medici e non riprenderà il tour per due mesi. “Non mi sento per niente bene, mi sono rotto la scapola e ho molto dolore”. disse il cavo Primi di marzo.

Jane Birkin, Anthony Delon e Marc Lavoine: tante personalità riunite a Parigi per omaggiare finalmente Regine (FOTO)

Alla fine di febbraio, i netizen sono rimasti sorpresi e commossi quando Jane Birkin è apparsa alla festa di Cesar. Erano anche preoccupati, perché il britannico era irriconoscibile e sembrava molto “vulnerabile”.

Nel 2021, quando stava per iniziare il suo tour con l’album OH! Scusami, stavo dormendo (un disco eccellente, tra l’altro!); Ha avuto un ictus. Da allora, è diventato molto raro.

“Un anno senza muoversi”: Jane Birkin racconta il suo calvario

In passato, Jane Birkin ha anche combattuto due tipi di leucemia. La prima nel 1998, la seconda dieci anni fa, nel 2013. Con una chiave di lunghissima degenza. Tra i 18 e i 24 mesi!

La cantante dovrebbe riprendere il suo tour il 26 maggio. L’Olympia di Parigi è stata riprogrammata per il 17 giugno.