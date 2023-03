Dopo essere stata licenziata da JT, Selima Bel Abbes è in grado di tornare in un nuovo spettacolo su RTL

A metà gennaio, Selima Bel Abbes ha salutato il telegiornale del fine settimana su RTL, lasciando il posto a Michael Miraglia.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ici.

Ma questo ritiro di notizie non significa la fine della sua avventura in RTL. Mercoledì, la conduttrice ha annunciato che sarebbe stata al timone di un nuovo programma, La natura di Notre: La Belgique Sauvage.

“Selima Bel Abbes ci porta alla scoperta del Belgio in tutto il suo splendore con immagini e storie mai raccontate, che sicuramente ti faranno andare avanti, scarponcini da trekking ai piedi.RTL afferma in un comunicato stampa Comunicato stampa RTL.Dalle profondità della terra ai confini del cielo. Dalle paludi vermiglie alle foreste oscure. sott’acqua o a terra. prede e predatori. Vivi da solo o in migliaia. Un meraviglioso mondo selvaggio si nasconde in ogni angolo del nostro paese. Ora è il momento di scoprirlo.“

Michael Miraglia ai comandi di RTL-TVI News: “Devo riuscire a togliermi di dosso le persone”

Il programma, che andrà in onda dal 26 marzo, vedrà anche la partecipazione della giornalista naturalista Virgine Hess, oltre alla cantante Taif Barrow, che presterà la sua bellissima voce al programma.

Salima Bel Abbes ha ufficializzato la notizia sul suo account Instagram. In un post in cui la vediamo vagare in mezzo alla natura, esprime la sua gioia: “nuovo progetto. Non vedo l’ora di farvelo scoprire (con i nostri meravigliosi ospiti). “