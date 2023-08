Ecco cosa gli avrebbe portato la famosa foto forense di Trump

Il team della campagna di Donald Trump ha dichiarato domenica di aver raccolto fondi per 7,1 milioni di dollari da quando la fotografia dell’ex presidente repubblicano è stata pubblicata giovedì in relazione all’accusa contro la Georgia.

Volto chiuso, sopracciglia aggrottate, sguardo di sfida: Donald Trump ha subito questa sparatoria in una prigione di Atlanta, la prima per un ex presidente nella storia degli Stati Uniti.

Il favorito alle primarie repubblicane per candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 era sfuggito durante le sue tre precedenti incriminazioni penali, ma il miliardario accusato di aver tentato di manipolare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in questo stato del sud non è sfuggito alla punizione. Taglia questa inquadratura questa volta.

Subito dopo la pubblicazione della foto, il team della campagna “Trump 2024″ aveva navigato sull’influenza dell'”immagine vergognosa” lanciando un appello a ogni “patriota” americano, affermando in un comunicato stampa che “lo Stato ombra sta cercando di rendere Il presidente Trump è il nemico numero uno del popolo perché ha osato sfidare la classe dirigente.” corrotta a Washington.

Come Donald Trump trasforma la sua immagine criminale in un’arma di comunicazione politica

“Quasi 20 milioni di dollari sono stati raccolti nelle ultime tre settimane, in coincidenza con l’accusa a Washington e presso il Photographic Identity Court di Atlanta”, ha detto domenica all’AFP il portavoce della campagna di Donald Trump.

“7,1 milioni di dollari da giovedì. 4,18 milioni di dollari proprio ieri”, sabato, per quella che costituisce la più grande raccolta fondi in un giorno dell’intera campagna, ha detto Stephen Cheung.

Domenica l’AFP non è stata in grado di verificare in modo indipendente le accuse.

Su X (ex Twitter), Stephen Cheung ha esortato i media a “continuare a mostrare” l’immagine, inclusa quella che secondo lui è una versione dell’immagine a risoluzione più elevata.

T-shirt, tazze e poster: la campagna di Donald Trump ha utilizzato la foto per vendere merce poche ore dopo la pubblicazione della foto.

Se un’immagine del genere può suonare la campana a morto per le ambizioni politiche di molti altri candidati, Donald Trump la usa a suo vantaggio per presentarsi come un “eroe”, vittima della persecuzione e della “caccia alle streghe” orchestrata dai democratici guidati di Joe Biden.

Tuttavia, anche i democratici hanno utilizzato l’immagine per suggerire che nessuno è al di sopra della legge.

Lo stesso Joe Biden ha deriso la foto, dicendo ai giornalisti che venerdì lo hanno interrogato al riguardo: “L’ho vista in TV. Bel ragazzo”.