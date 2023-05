Roman Polanski sta con la donna che ha violentato quando aveva 13 anni | la gente

Oggi – 46 anni dopo gli eventi – Samantha Geimer, 60 anni, ha perdonato il suo aggressore. Su Instagram, l’attuale moglie di Roman Polanski, Emmanuelle Sinner, ha condiviso una foto in cui Samantha Geimer posa accanto al regista, sfoggiando un ampio sorriso. Non si sa esattamente quando sia stata scattata la foto. Ma la foto è stata pubblicata dopo la doppia intervista condotta da Emmanuelle Seniers e Samantha Geimer sulla rivista francese Le Point.

In questa intervista, la vittima del regista ha dichiarato, tra l’altro, di ritenere che “Polanski avesse pagato il suo debito con la società” e di “non considerare il suo incontro con Polanski nel 1977 come un grosso problema”. “Sia chiaro, quello che è successo con Polanski non è mai stato un grosso problema per me”, dice. “Non sapevo nemmeno che fosse illegale arrestare qualcuno per questo.”