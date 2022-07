Anggun fornisce notizie rassicuranti da Florent Pagny

Nonostante sia stanco di essere curato per un cancro ai polmoni, Florent Bagni è ancora un combattente. Uno stato d’animo positivo e assertivo rivelato dal cantante Angon in un’intervista a Nice Matin sabato 23 luglio 2022.

Avendo avviato un protocollo diverse settimane fa per combattere il cancro ai polmoni, Florent Bagni attualmente si sta riprendendo. Sebbene stanco della sua chemioterapia,L’artista è sempre stato rassicurato sulla sua salute. “L’ultima notizia che ho da dentro, se così posso dire, è Il tumore si è ridotto bene, delle dimensioni di un buon kiwi, sono andato a una noce Dopo due prodotti chimiciha detto a Nikos Aliagas in un’intervista con caro lo scorso maggio. Design garantito Angon è tornato a Nice-Matin sabato 23 luglio 2022. “Lo controllo regolarmente. È di buon umore ed è davvero innamorato dei francesi”così annunciato ex giurato maschera da cantante durante questa intervista C’è da dire che Anggun conosce bene Florent Bagni. I due cantanti sono molto legati da anni sia sul palco che in privato. “Mi ha tenuto la mano e mi ha fatto conoscere tutto questo mondo dell’arte parigino, in particolare i musicisti e i produttori in esso contenuti”Angon ha spiegato dell’Europa il 1 maggio 2022. Infatti, quando il cantante è arrivato in Francia nel 1995, Non parlava più francese. È grazie a Florent Bagni che la sua carriera è decollata. “Da allora siamo rimasti in contatto. Quando ci incontriamo di nuovo in TV, ci rende felici“Spiegazione del traduttore di tubi Neve nel deserto A RFM lo scorso aprile.

Florent Bagni: sul suo supporto può contare

ultime notizie

Oltre ad Anggun, Florent Pagny può contare sul supporto del suo clan mentre combatte le malattie. I parenti che lo indossano in questi tempi difficili. “Sono proprio lì e mettiamo tutto in prospettiva come famiglia. Non vogliamo essere coinvolti nel dramma. Con noi ci diciamo che ci saranno sempre soluzioni perché c’è un problema! “, Florent Bagni è stato ripreso dalla rivista Gala. Inoltre, l’artista non è insensibile al supporto dei suoi fan. “Mi ha sorpreso, sorpreso e persino destabilizzato, mi piace sempre avere il controllo delle situazioni”è stato catturato dai media da Florent Bagni.

Infine, la star ha potuto beneficiare del sostegno di Eric Serra di fronte alla malattia. In effetti, il compositore della colonna sonora di “Big Blue”, che soffriva di cancro ai linfonodi, non ha esitato a rimanere con il cantante mentre confidava a pariginoQuesto mercoledì 20 luglio. “Con Florent abbiamo parlato molto. A noi è successo nello stesso momento”Eric Serra catturato. Prima di aggiungere: “Non era affatto lo stesso cancro, ma abbiamo avuto sei sessioni di chemioterapia, distanziate”. Prova simile.