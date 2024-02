È questo cambiamento radicale nell'aspetto che provoca molte reazioni

un'offerta Nascondere Indirizzi

Dato che non è molto attiva sui social, Lenny, che ha partecipato all'undicesima edizione di Star Academy, ha voluto condividere la sua notizia. Notiamo nei video da lei pubblicati che la candidata ha cambiato pettinatura. Ciò non ha mancato di suscitare l'interazione dei netizen.

Lénie rivela ai suoi abbonati la sua nuova acconciatura

Il 3 febbraio si è conclusa l'undicesima edizione di Star Academy. Alla fine è stato Pierre a vincere la competizione. Tuttavia, grazie a questo spettacolo, anche altri candidati hanno potuto acquisire una certa notorietà. Questo è particolarmente vero per Leni, e sfortunatamente per lei, È stato eliminato alle porte delle semifinali.

La magistratura toccò molto la giovane. Tanto che non è riuscita a tornare sul palco per parlare davanti al pubblico, come hanno fatto gli altri candidati eliminati. La sua partenza è stata uno shock anche per alcuni telespettatori. E a ragione, quest'ultimo era convinto di vederla nello show fino alla fine.

Ma se Leni era sconvolta il giorno in cui è stata eliminata, oggi è in gran forma. Ciò è evidente dai nuovi video che ha condiviso su Instagram e TikTok.

In queste la giovane appariva trasformata. In effetti, Leni ha deciso di fare proprio questo Cambia il tuo taglio di capelli Scegliendo il colore biondo. Si è anche tagliata i capelli come mostrato nelle foto.

Le reazioni dei suoi fan al suo nuovo volto

Attraverso i video postati su Instagram, Leni ha voluto rassicurare i suoi fan. La giovane non è molto attiva sui social, quindi si è presa del tempo per aggiornarli. Si noti che finora si tratta di un filtro Star Ac Raccoglie quasi 570.000 abbonati sulla piattaforma.

“Volevo fare un piccolo video per dirvi che va tutto bene. Mi piace molto la mia famiglia, perché è vero che questa è la prima settimana dal mio rilascio in cui posso davvero godermela”, ha detto nella sua intervista. storia, venerdì 9 febbraio.

Ha anche chiesto ai suoi fan di suggerirle canzoni da cantare sotto forma di cover. Nel frattempo, Lenny ha anche pubblicato un altro video sul suo account TikTok. Infine, il candidato alla Star Ac ha eseguito la canzone Yseult, un'aziendaS. Ovviamente i netizen non hanno mancato di rispondere al suo post. Il suo nuovo look è stato convalidato dai fan.

“La colorazione è incredibile però”; “Oh mio Dio, i tuoi capelli mi piacciono così tanto”, “Hai cambiato taglio di capelli e canti così bene, resta lo stesso”, possiamo leggere.

Tanti commenti positivi che senza dubbio hanno colpito Lénie.

