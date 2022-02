Après Le Seigneur des Anneaux, Amazon s’attaque à une autre license culte

Ridley Scott ha prodotto una serie per Amazon Prime Video. Il creatore di Blade Runner per la plateforme.

Amazon Prime video s’apprête à dévoiler sa série la plus ambieuse à ce jour. Avec Le signore d’Anneaux: le Anneaux de Pouvoir, la plateforme veut prouver qu’elle en a sous la pédale et qu’elle peut proponer to ses abonnees des productions de grandes envergures, tout en misant sur une license populaire auprès du grand public. Un vero e proprio défi qui pourrait sceller in place dans il panorama de la SVOD et lui permettre de s’imposer face à Disney+ et l’attuale leader Netflix.

Mais ce n’est visiblement pas le seul atout que la firme fondée par Jeff Bezos a dans sa manche Ridley Scott un confié à Varietà viaggiatore Actuellement au développement d’une série Blade Runner per la plateforme.

Le repliche vont ainsi investir le petit écran, après Blade Runner: Loto Nero diffuso sur Adulto Nuotare in Francia. Ce nouveau projet devrait nous plonger en l’an 2099, soit 50 ans après le film de Denis Villeneuve selon les informations de Scadenza. La produzione esecutiva e l’écriture du scénario ont été confiées à Seta Luisa. La showrunneuse dévoilera en avril prochain Le ragazze splendenti versare la mela TV+.

Ridley Scott alla realizzazione

Pour l’heure, ce projet d’une importanza capitale pour Amazon cherche à recruter. Néanmoins, si les sceglie avancent comme prévu, Ridley Scott versare passer derrière la caméra pour plusieurs épisodes, voir l’intégralité de la première saison.

Amazon va également s’associer à Alcon Divertimentoqui détient les droits d’adaptation depuis 2011. La société de production americaine a déjà collaboré avec Amazon par le passé, avec Il Distesa qui s’est terminée debut janvier. Pour l’instant, cet ambieux projet est loin d’être terminé. On ne sait donc pas quand le tournage sera lancé, ni même quand la série sera diffusée. Scadenza explique qu’une bonne partie du scénario a déjà été construite et que le pilote est écrit.

Alien toujours en développement

Blade Runner ne sera pas le seul long-métrage de la filmographie du réalisateur à s’offrir un passaggio dans la petite lucarne. Ridley Scott développe aussi une série inspiree d’Alieno. Cette dernière avait déjà été annoncée chez FX. Dans la description donnée en 2020, on découvrait ainsi que pour la première fois dans l’histoire de la saga, l’intrigue se déroulerait sur Terre.

Selon le patron de FX, la série devait mélanger à la fois “ l’horreur intemporelle du premier film avec l’action du second. Ce sera un manège effrayant qui renversera les gens dans leurs sièges”. FX espère lancer la produzione nel 2023.

